TSV Rain erwartet Heimstetten zum ersten Härtetest

Plus Mit dem Tabellendritten SV Heimstetten hat der TSV Rain zum Wiederbeginn der Bayernliga einen Kracher vor der Brust. Wie Trainer Bulik den Gegner einschätzt.

Von Fabian Kapfer

Leicht wird es für den TSV Rain am Samstag nicht. Das Fußballjahr 2024 in der Bayernliga Süd startet für die Mannschaft von Trainer David Bulik gegen das Spitzenteam SV Heimstetten im Georg-Weber-Stadion (Anpfiff 14 Uhr). In der Hinserie war das Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften eine eindeutige Angelegenheit - Heimstetten siegte klar mit 3:0. Nun möchte es Bulik den Gästen schwerer machen und hofft, dass sich die lange Vorbereitung auszahlt. Die Ergebnisse der Testspiele möchte er dabei aber nicht zu hoch hängen.

Mit dem Training der vergangenen Wochen ist der Cheftrainer vor dem Start zufrieden. "Jeder hat seine Läufe im Vorfeld gemacht und auch während der Vorbereitung haben alle gut mitgezogen. Das Einzige, was nicht so gut war, waren unsere Krankheitsfälle. Es hat die letzten zwei Wochen immer fünf, sechs Ausfälle gegeben", sagt Bulik. Den Testspielen wolle er hingegen keine zu große Bedeutung geben. Ein Blick nur auf die Ergebnisse würde nicht viel aussagen, findet der TSV-Coach. In den vergangenen beiden Testspielen gab es ein 2:2-Unentschieden gegen Landesligist FC Ehekirchen und einen knappen 2:3-Sieg bei Bezirksligist TSV Wertingen. Etwas holpriger ging es bei der 3:4-Niederlage beim Landesligisten SC Olching zu. "Für mich war es wichtig, dass die Mannschaft gezeigt hat, was sie draufhat. Dazu gehört, dass wir auch immer wieder zurückkommen können."

