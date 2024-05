TSV Rain macht bedeutenden Schritt Richtung Klassenerhalt

Mit dem 2:0-Sieg beim Kirchheimer SC rückt der Bayernligist seinem Ziel ganz nahe. Doch das Team erlebt auch einen Schockmoment während des Spiels.

Die sechs Spiele andauernde Sieglosserie des TSV Rain ist beendet: Mit einem 2:0-Sieg beim Kirchheimer SC kehrten die Bulik-Schützlinge vom Nachholspiel des 29. Spieltages zurück. Die Blumenstädter hatten die Partie weitgehend im Griff und auch die klar besseren Torchancen.

Rain-Cheftrainer David Bulik änderte seine Startformation im Vergleich zum 2:2-Unentschieden beim TSV 1860 München II auf drei Positionen: Fabian Triebel, Daniel Biermann und Matej Rados spielten von Beginn an für Siegfried Kübler, Gabriel Hasenbichler und Julian Bosch, die allesamt auf der Bank Platz nahmen.

TSV Rain übernimmt immer mehr das Kommando

Es dauerte bis zur 16. Minute, ehe Rains Benjamin Krist mit einem Freistoß aus 18 Metern für den ersten Aufreger sorgte. Sieben Minuten später zog Jannik Schuster aus 14 Metern ab, traf aber nur den Außenpfosten. Kurz darauf tauchte Schuster allein vor Kirchheims Keeper auf, konnte diesen aber nicht überwinden. Mit zunehmender Spieldauer übernahmen die Gäste immer mehr die Spielkontrolle. Beim dritten Versuch klappte es dann für Jannik Schuster: In der 33. Minute spielte Michael Senger auf der linken Außenbahn seinen Gegenspieler schwindelig und passte punktgenau auf den mitgelaufenen Schuster, der aus kurzer Distanz die Rainer Führung erzielte.

Jannik Schuster erzielt hier das 1:0, im Hintergrund Passgeber Michael Senger. Foto: Gerd Jung

Nur drei Minuten später tauchte Etienne Perfetto vor Torhüter Ivan Babic auf, wollte diesen umspielen, legte sich den Ball aber etwas zu weit vor und ein heranstürmender Verteidiger konnte klären. Im Gegenzug bekamen die Gastgeber einen indirekten Freistoß im Strafraum der Rainer zugesprochen, führten diesen schnell aus und Alessandro Cazorla stand plötzlich vor dem leeren Tor, wurde aber im letzten Moment vom heranstürmenden Benito Alisanovic geblockt. Für diese Aktion erhielt der Abwehrspieler in der Halbzeitpause ein Sonderlob vom Trainer. “Das war eine geile Aktion von Benito”, so der Coach der Gäste. Pünktlich pfiff der Schiedsrichter zur Pause und mit einer 1:0-Führung für die Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Handelfemter führt zum 2:0 für den TSV Rain

Zwei Minuten waren im zweiten Durchgang gespielt, als Luka Topic für seinen geschlagenen Torhüter einen Schuss von Jannik Schuster kurz vor der Torlinie klärte. Zwei Zeigerumdrehungen später zeigte der gut leitende Schiedsrichter Moritz Fischer sofort auf den Punkt, als der Ball nach einem Schuss am ausgestreckten Arm eines Kirchheimer Abwehrspielers landete. Wie schon im letzten Spiel, das abgebrochen wurde, schnappte sich Michael Senger den Ball und verwandelte sicher zum 2:0 für die Gäste. Kerim Özdemir sah den Rainer Torhüter etwas zu weit vor dem Tor (54.) und wollte ihn mit einem Heber überlisten, verfehlte aber das Tor. Ähnlich versuchte es kurz darauf Bejamin Krist, doch auch sein Ball flog über das Kirchheimer Gehäuse.

Einen Schockmoment gab es in der 75. Minute, als Eugen Belousow mit dem Torhüter der Gastgeber zusammenprallte und mehrere Minuten verletzt liegen blieb. Nach einer Behandlung konnte er das Spielfeld selbst verlassen und wurde durch Julian Bosch ersetzt. Der eingewechselte Sadri Pacoli hatte vier Minuten vor Schluss das 3:0 auf dem Fuß, doch sein Schuss aus zwölf Metern war zu unplatziert und landete in den Armen des Torhüters. In der Nachspielzeit wurde noch Antonijo Prgomet von den Oberbayern mit der Gelb-Roten Karten des Feldes verwiesen. Nach dem Schlusspfiff war die Freude über den Sieg der Blumenstädter deutlich zu sehen und zu hören.

Michael Senger beim Handelfmeter. Foto: Gerd Jung

"Wir wussten, was auf uns zukommt und haben uns dementsprechend gut vorbereitet. Das Spiel begann etwas verhalten, vor allem in den ersten 10 bis 20 Minuten waren wir etwas nervös. Aber die Bedeutung des Spiels war allen klar. Ab der 20. Minute haben wir das Spiel in den Griff bekommen. Wenn Etienne noch vor der Pause das 2:0 macht, ist der Gegner geschlagen. Besonders entscheidend war das 2:0 kurz nach der Halbzeit, das war der Knackpunkt für den Gegner. Von da an haben wir das Spiel bis auf eine kurze Phase von fünf Minuten souverän kontrolliert. Wir standen defensiv gut und hatten auch in der Offensive einige vielversprechende Aktionen, die wir aber nicht optimal genutzt haben. Wir haben verdient gewonnen und haben nun fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze", freute sich der Rainer Trainer über die drei wichtigen Punkte.

Kirchheimer SC: Ivan Babic, Sebastian Zielke, Andrii Hert (62. Luis Sako), Ruben Milla Nava, Antonijo Prgomet, Luka Topic (62. Gonzalo Lopez Guerena), Denis Zabolotnyi (83. Marco Wilms), Peter Schmöller, Kerim Özdemir (71. Florian Rädler), Luca Mauerer (83. Korbinian Vollmann), Alessandro Cazorla - Trainer: Steven Toy

TSV Rain/Lech: Florian Rauh, Fabian Triebel, Jannik Schuster, Benito Alisanovic, Daniel Biermann, Matej Rados, Dominik Schröder (83. Marc Sodji), Michael Senger (83. Marco Luburic), Benjamin Krist (70. Sadri Pacolli), Eugen Belousow (76. Julian Bosch), Etienne Perfetto (65. Renato Domislic) - Trainer: David Bulik

Schiedsrichter: Moritz Fischer (Ebermannsdorf) Tore: 0:1 Jannik Schuster (33.), 0:2 Michael Senger (49. Handelfmeter) Gelb-Rot: Antonijo Prgomet (91./Kirchheimer SC/) Zuschauer: 160