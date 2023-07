Genderkingen

Tag der Vereine bietet Kindern viel Raum zum Experimentieren

Plus Beim Tag der Vereine in Genderkingen ist viel geboten. Die Kinder können unter anderem Bogenschießen ausprobieren, Feuer löschen und Bänke bemalen.

Wasser zieht Kinder magisch an. Und so wurden die Zielübungen mit kleinen Strahlrohren der Feuerwehr selbst von den Allerjüngsten auf dem Tag der Vereine in Genderkingen gerne angesteuert. Notfalls musste Vater oder Mutter unterstützen. Da galt es, das brennende „Spritzenhaus 112“ zu löschen, Bälle auf Leitkegeln zu treffen oder im Wettbewerb zwei Mini-Feuerwehrautos über eine Schlauchstrecke zu bugsieren. Franz Striebel von der Feuerwehr hat die Gerätschaften für den Geschicklichkeits-Parcours gebastelt. Für die Freiwillige Feuerwehr, die mit Löschfahrzeug, Mannschaftswagen und Verkehrsleit-Anhänger angerückt war, war der Samstagnachmittag gleichzeitig ihr Beitrag zum Ferienprogramm.

Den Aktionstag eröffnete Erster Bürgermeister Leonhard Schwab. Im Vorjahr hatte die Gemeinde Genderkingen dieses neue Format Tag der Vereine – ausschließlich von Ehrenamtlichen organisiert – aus der Taufe gehoben. Das Gemeindeoberhaupt betonte, dass das freiwillige Engagement unverzichtbar für eine funktionierende Gemeinschaft sei. Insgesamt acht Ortsvereine wandten sich mit ihren Attraktionen besonders an die jungen Gemeindebürgerinnen und -bürger. So war das Gelände rund um den Hansele-Stadel in der Lechstraße mit Leben erfüllt.

