Polizei blitzt zahlreiche Temposünder auf Donautalstraße bei Graisbach

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Freitag erwischt die Verkehrspolizei 32 Raser. Der schnellste war mit 130 km/h unterwegs.

Die Verkehrspolizei hat am Freitag auf der sogenannten Donautalstraße bei Graisbach einige Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer erwischt, die zu schnell waren. Das Radargerät war von 11 bis 17 Uhr in dem auf 80 Stundenkilometer beschränkten Bereich der Staatsstraße aufgebaut.

Die Messungen erfolgten nur in Richtung Marxheim. Insgesamt passierten 407 Fahrzeuge die Stelle. Dabei mussten der Polizei zufolge 32 Fahrerinnen und Fahrer mit erheblich zu schneller Geschwindigkeit „geblitzt“ werden. 14 werden in der Folge per Post ein gebührenpflichtiges Verwarnungsangebot bis 55 Euro erhalten, weitere 18 eine Anzeige samt Punkteeintrag im Verkehrseignungsregister in Flensburg.

Die Polizei blitzt bei Graisbach auch fünf Motorradfahrer, die zu schnell sind

"Tagesschnellster" war ein Pkw mit DON-Kennzeichen, dessen Fahrer nach bereits erfolgtem Abzug aller Toleranzen mit 130 Stundenkilometern gemessen wurde - exakt 50 km/h zu schnell. Aufgrund der eklatanten Überschreitung gehen die Beamten von Vorsatz aus und verdoppelten das Bußgeld auf 640 Euro. Zusätzlich werden hier zwei Punkte und ein Fahrverbot fällig.

Bei der Messung mussten auch fünf Motorradfahrer mit viel zu hohem Tempo beanstandet werden. Der schnellste 117 km/h muss nun mit 200 Euro Bußgeld plus Gebühren und Auslagen, einem Punkt in Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen. (AZ)