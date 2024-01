Nur sieben Teams kicken beim 2. Mitternachtsturnier

Wer neben dem gastgebenden TSV Wemding an den Start geht. Mit dabei sind auch einige Bayernliga-Spieler.

Für das zweite Mitternachts-Hallenfußball-Turnier des TSV Wemding konnte der Ausrichter nur sieben Mannschaften generieren. Das Turnier findet am Samstag ab 18.20 Uhr in der Stadthalle Wemding statt. Es hebt sich qualitativ durchaus vom Freitagsturnier ab. Favorit auf den Turniersieg ist der TSV Nördlingen, der eine gemischte Mannschaft aufs Parkett schicken wird. Aber selbst zwei oder drei Bayernliga-Akteure sind kein Garant für einen Erfolg.

In der Kreisliga Nord spielen der FSV Reimlingen (Platz 4) und der TSV Wemding (Platz 8). In der Kreisliga West kickt der FC Grün-Weiß Ichenhausen, der sich aber in Abstiegsgefahr befindet. Ebenfalls abstiegsgefährdet ist die SG Wolferstadt/Wemding in der Kreisklasse. Ab sofort ist dort Hans-Peter Taglieber der Trainer (wir berichteten). Der SC Polsingen spielt in der mittelfränkischen Kreisklasse und hat als Tabellenzweiter, drei Punkte hinter dem Tabellenführer SG Kalbensteinberg/Obererlbach, noch Aufstiegschancen. Das Feld vervollständigt wird von den Sportfreunden Leukershausen/Mariäkappel, einem Ort, der zur Gemeinde Kreßberg im Landkreis Schwäbisch Hall gehört. Die Württemberger belegen in der Kreisliga A den vierten Platz.

Die Spielzeit im Modus Jeder-gegen-jeden beträgt zehn Minuten, die Gruppenphase wird gegen 22.40 Uhr beendet sein. Die Endrunde startet um 22.50 Uhr und kurz vor Mitternacht ist das Turnier beendet, was den sportlichen Teil betrifft. Im Foyer der Stadthalle geht die dritte Halbzeit noch bis in die Morgenstunden.