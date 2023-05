Gefährliches Überholmanöver führt zu Unfall bei Hamlar

Der Fahrer des überholten Autos wollte ausweichen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Bei einem Überholunfall nahe Hamlar zog sich ein Beteiligter am Dienstagnachmittag Verletzungen zu und musste vom Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Passiert ist laut Polizei Folgendes: Um 16.50 Uhr scherte ein 44-jähriger Kaisheimer Autofahrer auf der Rudolf-Grenzebach-Straße aus, weil er einen vorausfahrenden Pkw überholen wollte. Dabei übersah der Mann den entgegenkommenden Wagen einer 62-jährigen Nördlingerin.

Der Überholte reagierte reflexartig und wollte ausweichen

Aus Reflex lenkte der überholte 24-Jährige seinerseits nach rechts, um einen Frontalzusammenstoß der beiden anderen Pkw zu verhindern. Dabei kam sein Auto ins Schleudern und anschließend nach links von der Fahrbahn ab. Durch den folgenden Aufprall entstand am Wagen Totalschaden. Der 24-Jährige kam zur Behandlung in die Donau-Ries-Klinik. An den beiden anderen beteiligten Pkw entstand kein Sachschaden. Der Unfallverursacher aus Kaisheim wurde angezeigt. (AZ)