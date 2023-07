Unfall in Hamlar: Lkw prallt gegen Lagerhalle

Ein Lkw-Fahrer verursacht in Hamlar einen Unfall. Dabei entsteht ein hoher Schaden, um den sich der Unbekannte nicht kümmert.





Ein Unbekannter ist am Dienstag mit seinem Lastwagen in Hamlar gegen ein Gebäude gekracht und nach dem Unfall geflohen. Wie die Polizei berichtet, prallte vermutlich ein Sattelzug zwischen 12 und 13 Uhr gegen den Dachüberstand in der Egelseebachstraße.

Dadurch entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro. Der Verursacher entfernte sich von dem Ort des Geschehens, weswegen ein strafrechtliches Verfahren wegen Verdachts auf unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle eingeleitet wurde. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise unter Telefon 0906/706670. (AZ)

