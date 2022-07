Wiese an der B16 bei Hamlar fängt Feuer

Auf einem Wiesengrundstück neben der B16 bei Hamlar hat es gebrannt. Autofahrer sind auf das Feuer aufmerksam geworden.

Auf einem Wiesengrundstück an der B16 bei Hamlar hat es am Dienstagnachmittag gebrannt. Der Polizei zufolge riefen Autofahrer um 14.45 Uhr bei der Leitstelle an und meldeten das Feuer. Neben der Wiese fing auch ein Gebüsch Feuer. Als die Feuerwehr eintraf glimmte die betroffene Fläche nur noch.

Diese umfasste eine Länge von circa vier Meter und einen Meter Breite. Die Einsatzkräfte löschten die abgebrannte Fläche und verhinderten dadurch ein erneutes Aufflammen. Laut Bericht konnte der Auslöser des Feuers nicht ermittelt werden. Ein Sachschaden entstand durch das Feuer nicht. (AZ)

Lesen Sie dazu auch