80 Karpfen erstickt: Peta setzt Belohnung aus

1000 Euro gibt es für denjenigen, der Hinweise zu dem Täter geben kann, der am Sonntag die Fische ersticken ließ.

Nachdem Unbekannte am Sonntag 80 noch lebende Karpfen auf einer Wiese zurückgelassen hatten, schaltet sich nun auch die Tierschutzorganisation Peta ein. Spaziergänger entdeckten die Tiere, welche zappelnd um ihr Leben kämpften, am Wegesrand in der Nähe eines Sendemasts. Es wurde schnell gehandelt, dennoch erstickten alle Karpfen. Laut Veterinäramt waren sie vollkommen gesund. Die Polizei ermittelt und vermutet, dass die Tiere aus einem Fahrzeug ins Gras geworfen wurden.

Peta setzt eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro für Hinweise aus, die zur rechtskräftigen Verurteilung der verantwortlichen Person oder Personen führen. Wer etwas beobachtet oder anderweitig mitbekommen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter 0906/706670 oder bei der Tierrechtsorganisation per E-Mail an whistleblower@peta.de zu melden – auch anonym. (AZ)