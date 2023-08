Angler fischt ohne Genehmigung in der Wörnitz

Mitten in Harburg erwischt ein Aufseher einen Mann beim Schwarzangeln. Eine Strafanzeige ist die Folge.

Eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Fischwilderei hat sich ein Mann eingehandelt, der am Samstag in Harburg in der Wörnitz angelte. Dies tat der 43-Jährige der Polizei zufolge im Bereich der steinernen Brücke. Dort kontrollierte ein Fischereiaufseher den Mann. Der war ohne Berechtigungsschein und ohne gültigen Fischereischein zugange.

Der Verdächtige konnte lediglich eine Lizenz aus einem osteuropäischen Land vorweisen. Die ist aber in Deutschland nicht gültig. Einen Fisch hatte der 43-Jährige zum Zeitpunkt der Kontrolle noch nicht gefangen. (AZ)