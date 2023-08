B25-Sperre umfahren: Lkw fährt sich in Harburg fest

Wohl auf der Suche nach einer Umfahrung der B25-Sperrung fährt sich ein Lkw-Fahrer fest.

Mehrere Verkehrsteilnehmer haben der Polizei am Donnerstag kurz vor Mitternacht einen Lkw gemeldet, der sich in einer Kurve in der Nördlinger Straße festgefahren hatte. Laut Polizei war die Ursache der misslichen Lage offenkundig die Suche nach einer Behelfsumfahrung der B25-Sperrung. Die Polizei konnte den Lkw aus den Altstadtgassen lotsen, ein Sachschaden entstand nicht. (AZ)