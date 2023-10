Berufswegekompass findet am 21. Oktober in Harburg statt

Schüler und Eltern können jetzt kostenfreie Tickets buchen. 150 Aussteller sind beim Berufswegekompass dabei.

Bereits zum 21. Mal findet der Berufswegekompass, Nordschwabens größte Berufsmesse, am Samstag, 21. Oktober, in Harburg statt. Schülerinnen und Schüler erwartet auf mehr als 3800 Quadratmetern Ausstellungfläche ein breites Informationsspektrum zu 405 Berufsbildern, präsentiert von 150 Ausstellern, so eine Pressemitteilung des Veranstalters.

Nachdem der Berufswegekompass im Vorjahr bereits sein 20-jähriges Jubiläum feiern durfte, freuen sich Aussteller und Organisatoren in diesem Jahr, die Messe wieder in gewohnter Art und Weise ausrichten zu können. Bereits zum 21. Mal laden die Wirtschaftsjunioren interessierte Schülerinnen und Schüler und deren Eltern nach Harburg ein, um sich an einem Tag umfassen zu Berufsbildern zu informieren. Neben der Präsentation der Berufe bei 150 Ausstellern können in der angrenzenden Schule auch viel wichtige Informationen in Vortragsveranstaltungen mitgenommen werden.

Die Veranstaltung findet in der Harburger Stadthalle, sowie in mehreren Großzelten statt. Aufgrund der positiven Erfahrungen der Vorjahres wird es auch in diesem Jahr wieder drei Zeitslots für den Besuch der Messe geben. Die Buchung der kostenfreien Tickets ist auf der Homepage des Berufswegekompass unter www.berufswegekompass.de möglich. (AZ)