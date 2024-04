Campingplatz am Kratzhof: Familie reagiert auf Beschwerden

Plus Die Pläne für einen Campingplatz am Kratzhof bei Harburg stoßen auf Widerstand. Nun gibt es eine Entscheidung.

Am Kratzhof bei Harburg sollte ein Campingplatz entstehen. Das war der Plan der Familie Kilian. Doch daraus wird jetzt nichts. Die Investoren wollen das Projekt nicht weiter verfolgen.

Das Projekt kam im Januar im Stadtrat auf den Tisch. Für das Vorhaben wäre ein Bebauungsplan nötig. Die Ratsmitglieder fassten einen Aufstellungsbeschluss, womit das Genehmigungsverfahren startete. Dem Entwurf zufolge sollte der Campingplatz auf einem 1,8 Hektar großen Areal errichtet werden, das direkt an den Kratzhof anschließt und derzeit Ackerland ist. Im unteren Bereich war ein Sanitärgebäude für die Nutzer der 49 Stellplätze für Wohnmobile und Wohnwagen vorgesehen.