Eröffnung des Parkdecks in Harburg verzögert sich weiter

Das Parkdeck in der Harburger Altstadt bleibt weiter geschlossen. Die Stadt nennt den Grund dafür.

Die Wiedereröffnung des Parkdecks an der Nördlinger Straße in Harburg verzögert sich weiter. Eigentlich hätten die Sanierungsarbeiten, die ohnehin schon länger als geplant dauern, an dem Bauwerk an diesem Wochenende abgeschlossen sein sollen. Doch daraus wird nichts, teilt die Stadt nun mit. Weil es bei Material, das die Firma benötigt, nach wie vor Lieferschwierigkeiten gebe, könne das obere, öffentliche Parkdeck wohl erst zum 22. Juli freigegeben werden. Die Öffnung der unteren Etage, in der sich Miet-Stellplätze befinden, werde wohl eine Woche später erfolgen. (AZ)