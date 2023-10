Harburg

Flüchtlinge in Harburg: Bauantrag zurückgezogen, Vorhaben bleibt bestehen

In diesem Bereich am Oberen Wannenberg in Harburg soll eine Asyl-Unterkunft aus Containern entstehen.

Plus Die Pläne für die Flüchtlingsunterkunft am Oberen Wannenberg bestehen weiter, aber es gibt Widerstand. Bürgermeister Schmidt berichtet über die Lage in Harburg.

Es war einer der wichtigsten Punkte auf der Tagesordnung der Sitzung des Harburger Stadtrates: ein Bauantrag zur Errichtung einer Asylunterkunft am Oberen Wannenberg. Am Donnerstagabend verkündete der Bürgermeister Christoph Schmidt, dass dieses Projekt doch nicht besprochen wird. Der Grund dafür: Der Bauantrag wurde zurückgezogen. Dennoch hatte der Rathauschef einiges zum Thema Flüchtlinge zu berichten.

Der Bauantrag, den die Stadträte an diesem Abend eigentlich behandeln wollten, war dem Bürgermeister zufolge erst eine Woche zuvor eingegangen. Demnach handelte es sich um eine Unterkunft für 80 Geflüchtete, die auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei am Oberen Wannenberg in Modulbauweise aufgestellt werden sollte. Der Bürgermeister hatte den Investor kontaktiert und zu einem Gespräch getroffen. Nun wurde der Bauantrag zurückgezogen.

