Gast randaliert in einem Harburger Lokal

In einer Gaststätte in Harburg hat sich ein Mann ordentlich danebenbenommen. Dies hat eine Strafanzeige zur Folge.

Ein betrunkener Gast hat sich in einem Restaurant in Harburg ordentlich danebenbenommen. Nach Angaben der Polizei geschah dies bereits am 28. Januar, wurde aber erst jetzt angezeigt. Demnach beleidigte und bedrohte der Mann um etwa 3.30 Uhr das Personal. Zudem beschädigte er das Schließblech der Eingangstür, zerbrach ein Bierglas und kam einem Hausverbot nicht nach, das der Wirt gegen ihn aussprach. Die Folge: eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs, der Beleidigung und der Sachbeschädigung. (AZ)