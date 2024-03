Harburger Tunnel wird gereinigt: Bauamt warnt vor Verkehrsbehinderungen

Die Reinigung des vielfrequentierten Tunnels in Harbug stehen wieder an. Ab 21. März um 18 Uhr kommt es zu halbseitigen Sperrungen.

Die halbjährliche turnusgemäße Reinigung des Tunnels in Harburg erfolgt wieder am Donnerstag, 21. März, ab 18 Uhr. Die Arbeiten finden unter halbseitiger signalgesteuerter Sperrung statt und sind planmäßig am Freitag, 22. März, gegen etwa 5 Uhr vor Beginn des morgendlichen Berufsverkehrs abgeschlossen. Das Staatliche Bauamt Augsburg bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Behinderungen. (AZ)