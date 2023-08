Harburg

12:58 Uhr

Konzerte, Comedy und ein deutsch-französischer Abend beim Harburger Kulturherbst

Die fünf Musiker von Majazztic gastieren im Rahmen des Kulturherbstes mit Jazz, Samba und mehr in der Mittelschul-Aula.

Artikel anhören Shape

In Harburg wartet ein umfangreiches Programm an kulturellen Veranstaltungen auf das Publikum. Es deckt auch heuer eine breite Palette an Genres ab.

Auch in diesem Jahr bietet der Harburger Kulturherbst ein abwechslungsreiches Programm. Vom 9. September bis einschließlich 15. Oktober können die Besucherinnen und Besucher zahlreiche Veranstaltungen, wie Lesungen und Konzerte, oder Ausstellungen genießen. Und das sind die Veranstaltungen im Einzelnen: Das Blues-Quartett "Black Cat Blues" aus Augsburg eröffnet den Kulturherbst am Samstag, 9. September, 19 Uhr, im Wirtshaus "Zum Kratzhof". Der Eintritt ist frei.

aus eröffnet den am Samstag, 9. September, 19 Uhr, im Wirtshaus "Zum Kratzhof". Der ist frei. Ab Sonntag, 10. September, gastiert im "Zehentstadel" in Heroldingen die Wanderausstellung zur Herstellung regionaler Produkte, außerdem gibt es an diesem Tag eine Veranstaltung der "Aktion Streuobst". Eintritt frei.

die Wanderausstellung zur Herstellung regionaler Produkte, außerdem gibt es an diesem Tag eine Veranstaltung der "Aktion Streuobst". frei. Anlässlich des 50. Todestages des Künstlers zeigt die Ausstellung Erich Martin Müller im Rathaus an den Wochenenden 16./17. September, sowie 23./24. September eine Auswahl seiner Bilder. Eintritt frei. Der Chor „Singtreff Harburg“bereichert wieder den Kulturherbst. Er tritt auf am 16. September. Foto: Jörg Hülsermann Der Singtreff Harburg feiert am 16. September ab 19.30 Uhr in der Aula der Mittelschule Chorjubiläum. Eintritt frei. Besucher hören alte und neue Lieder, sowie die Gruppe "7 auf einen Streich".

feiert am 16. September ab 19.30 Uhr in der Aula der Mittelschule Chorjubiläum. frei. Besucher hören alte und neue Lieder, sowie die Gruppe "7 auf einen Streich". Kinder zwischen fünf und acht Jahren können am Samstag, 16. September, 10 Uhr, in die Bücherei "Im Strölihaus" dem Buch "Eine wilde Symphonie" von Dan Brown lauschen. Anmeldungen sind erforderlich.

lauschen. Anmeldungen sind erforderlich. Das neue Buch Ebermergener Schulgeschichten wird am Sonntag, 17. September, im Gemeindehaus "Arche" in Ebermergen vorgestellt.

wird am Sonntag, 17. September, im Gemeindehaus "Arche" in vorgestellt. Der Verein für Städtepartnerschaft und die Stadtkapelle Harburg laden am Samstag, 23. September, ab 18.30 Uhr zum französisch-deutschen Abend . Tickets gibt es nur im Vorverkauf .

laden am Samstag, 23. September, ab 18.30 Uhr zum . Tickets gibt es nur im . Unter dem Motto "Von Abba bis Zappa" - das " Gwölbfest" wird am Samstag, 23. September, im Seiler-Gewölbe-Keller gefeiert. Eintritt frei, Beginn 21 Uhr.

wird am Samstag, 23. September, im Seiler-Gewölbe-Keller gefeiert. frei, Beginn 21 Uhr. Der Selber G'Macht Markt lockt am 24. September in die gesamte Altstadt.

lockt am 24. September in die gesamte Altstadt. Einen Abend "voller verblüffender Erkenntnisse" verspricht Thomas Fröschle mit seinem Comedy-Programm "Ende Legende", am Freitag, 29. September, 19.30 Uhr, in der Schul-Aula. Karten gibt es im Vorverkauf für 25 Euro, an der Abendkasse für 28 Euro. Feodora Johanna Mandel lädt Kinder ein zum Konzert "Ob Engel wirklich Harfe spielen?". Foto: Hampp-Weigand Ob Engel wirklich Harfe spielen? Dieser Frage können Kinder am Sonntag, 1. Oktober, 15 Uhr, im evangelischen Gemeindehaus mit Feodora-Johanna Mandel nachgehen. Eintritt 5 Euro.

Dieser Frage können Kinder am Sonntag, 1. Oktober, 15 Uhr, im evangelischen Gemeindehaus mit Feodora-Johanna Mandel nachgehen. 5 Euro. Mit Majazztic erwartet die Besucher am Sonntag, 1. Oktober, in der Aula der Mittelschule Musik im Jazz- und Samba-Stil. Beginn ist um 19 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 12 Euro, an der Abendkasse 15 Euro.

erwartet die Besucher am Sonntag, 1. Oktober, in der Aula der Mittelschule Musik im Jazz- und Samba-Stil. Beginn ist um 19 Uhr. Karten kosten im 12 Euro, an der Abendkasse 15 Euro. Das Whisky-Tasting findet am Dienstag, 3. Oktober, 18.30 Uhr, im Gasthaus "Goldenes Lamm" statt. Es gibt neue Sorten sowie Anekdoten über Schottland . Die Tickets für 30 Euro sind nur im Vorverkauf erhältlich.

findet am Dienstag, 3. Oktober, 18.30 Uhr, im Gasthaus "Goldenes Lamm" statt. Es gibt neue Sorten sowie Anekdoten über . Die Tickets für 30 Euro sind nur im erhältlich. Über Rieser Landleben in der Biedermeierzeit informiert ein Vortrag am Donnerstag, 12. Oktober, im Restaurant Straussen. Eintritt frei, Beginn 19 Uhr. Die Ugglbühne aus Holzheim kommt mit dem Stück "Uggl in Gefahr" am 14. Oktober. Foto: Forster Am Samstag, 14. Oktober, erleben Kinder das Theater "Uggl in Gefahr!" in der Schul-Aula. Eintritt 3 Euro, Beginn 15 Uhr.

in der Schul-Aula. 3 Euro, Beginn 15 Uhr. Die Band "Me worst and the gimme talents" spielt am Samstag, 14. Oktober, 21 Uhr, im Juze Punkrock-Versionen von Pop- und Rockmusik. Eintritt 8 Euro, an der Abendkasse 10 Euro.

spielt am Samstag, 14. Oktober, 21 Uhr, im Juze Punkrock-Versionen von Pop- und Rockmusik. 8 Euro, an der Abendkasse 10 Euro. Krimigeschichten aus "Datschiburg" liest die Autorin Ulrike Vögl am Sonntag, 15. Oktober, 15 Uhr, in der Backstube Kornhammer. Karten gibt es nur im Vorverkauf für 7,50 Euro (inklusive Kaffee und Datschi). (AZ) info: Anmeldung und Karten im Rathaus oder online unter www.stadt-harburg-schwaben.de. Lesen Sie dazu auch Harburg Plus Stadtrat in Harburg hört als Kulturreferent auf

Nördlingen Das ist das Programm für das Cittaslow-Festival in Nördlingen

Donauwörth Plus Donauwörth statt Carnegie Hall: Veronika Eberle gibt besonderes Privatkonzert

Themen folgen