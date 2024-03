Lkw fährt sich nachts in der Harburger Innenstadt fest

Ein Lkw-Fahrer fährt sich wegen einer Umleitung in der Harburger Innenstadt fest. Die Polizei muss ihn herauslotsen.

Anwohner waren es, die in der Nacht auf Donnerstag, genauer um 4.08 Uhr, per Notruf die Polizei kontaktierten und mitteilten, dass sich in der Harburger Kernstadt ein Lkw aufgrund einer Umleitung festgefahren habe. Eine verständigte Streife der PI Donauwörth musste den 40-Tonner laut Polizei herauslotsen. Ab 4.45 Uhr war die Verkehrsstörung wieder behoben. (AZ)