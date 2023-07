Lkw-Fahrer unter Alkohol überholt trotz Verbots auf B25

Die Polizei erwischt auf der Bundesstraße bei Harburg einen angetrunkenen Lkw-Fahrer. Welche Konsequenzen das hat.

Doppelt strafbar gemacht hat sich ein Lkw-Fahrer auf der B25 bei Harburg. Er fiel am Montagmorgen einer Zivilstreife der Verkehrspolizei auf, weil er trotz Verbots einen anderen Lastwagen überholte. Die Beamten stoppten den 34-Jährigen und stellten fest, dass er nach Alkohol roch. Ein Schnelltest bei dem Osteuropäer ergab einen Wert von 0,6 Promille. Der Mann durfte seine Tour vorerst nicht fortsetzen und musste mit auf die Dienststelle nach Donauwörth zu einem gerichtsverwertbaren Alkoholtest. Dieser bestätigte das Ergebnis.

Eine Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer war die Folge, so die Polizei. Der Fahrer musste eine Sicherheitsleistung in Höhe der zu erwartenden Geldbuße in Höhe von 500 Euro hinterlegen. (AZ)