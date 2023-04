Markus Jungwirth hört nach 19 Jahren als Schützenmeister in Harburg auf

David Link ist neuer Schützenmeister der Königlich-privilegierten Schützengesellschaft 1672 und Wörnitztaler Harburg. Mitglieder werden geehrt.

Bei der Generalversammlung der Königlich-privilegierten Schützengesellschaft 1672 und Wörnitztaler Harburg endete die Ära von Schützenmeister Markus Jungwirth. In seiner Funktion als Festausschussvorsitzender ließ Jungwirth noch einmal das 2022 gefeierte Fest anlässlich des 350-jährigen Bestehens der Harburger Schützen Revue passieren.

Der Schützenmeister blickte zudem auf seine 19-jährige Amtszeit zurück. So waren die Renovierung des Gastraumes, die Einführung des Vogelschießens, der drohende Verlust des Status "königlich-privilegiert" und die Umstellung auf elektronische Schießstände nur einige der vielen Herausforderungen, die er zu bewältigen hatte. Viele Stunden wurden dabei laut Jungwirth in die Schützengesellschaft investiert und manchmal musste sich die Familie mit ihren Bedürfnissen hinten anstellen. Dass dies nicht ohne den Rückhalt seiner Frau und Familie gegangen sei, hob er noch einmal hervor und bedankte sich hierfür. Im Großen und Ganzen habe es ihm immer Spaß bereitet, sich für "seine Schützen" zu engagieren, und er blicke auf schöne und erfolgreiche Jahre zurück, die vor allem durch das Schützenfest gekrönt worden seien.

Die Gesellschaft sei für die Zukunft gut gerüstet, und seine Nachfolge sei ebenfalls geregelt, so Jungwirth. Mit stehendem Applaus dankten die Anwesenden dem Schützenmeister. Sichtlich gerührt nahm Jungwirth von seinem designierten Nachfolger David Link einen gravierten Stammtischkrug und ein Erinnerungsfoto vom Schützenfest als Geschenke entgegen. Link gab einen kurzen Abriss darüber, was er vorhabe und welche Themen in naher Zukunft anstünden.

Ehrungen und Neuwahlen bei den Schützen in Harburg

Markus Jungwirth überreichte an Edith Sauer, Susanne Huber, Susanne Faul und Robert Mack die "Ehrennadel für treue Mitarbeit des Schützenbezirkes Schwaben". Alle vier hätten Außerordentliches für die Harburger Schützengesellschaft geleistet. Bei den Neuwahlen konnten durch Jakob Wiedemann und Heiko Förg zwei neue Kassenwarte und auch diverse Ausschüsse durch die nachwachsende Schützengeneration besetzt werden. David Link wurde als neuer Schützenmeister gewählt. Er setzt damit eine Familientradition fort. Bereits Vater und Ehrenschützenmeister Peter Link und Urgroßvater Karl Link übten dieses Amt aus.

Bei der Versammlung standen auch weitere Ehrungen an. Seit 50 Jahren Mitglied sind Karl Fickel, Dieter Pietzka und Ludwig Pruschak, seit 40 Jahren Susanne Faul und Doris Thürheimer, seit 25 Jahren Christian Rödl, seit 20 Jahren Martin Bach, Jürgen Braun, Karolin Braun, Martina Ernst, Luise Huber, Wolfgang Kilian, Heike Sailer und Tobias Schmidt. Den Sebastiani-Orden in Bronze bekamen: Manuel Rühl, Veronika Seiler, Barbara Gaudera, den Sebastiani-Orden in Silber Jeannine Weinrich, den Sebastiani-Orden in Gold Tobias Eska und den Sebastiani-Orden in Großgold Wilhelm Faul. Weitere Geehrte sind: Jörg Meike, Karl Heinz Unfried (beide Sportehrenzeichen in Bronze), Reinhold Sauer, Holger Fickel, Thomas Fischer (alle Ehrenzeichen in Silber) und Ilona Link (Ehrenzeichen in Großgold). (AZ)

Lesen Sie dazu auch