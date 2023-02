Entstehen Räume für Kapelle und Vereine in der Harburger Altstadt?

Plus Die Stadt Harburg will neben dem Rathaus einen Neubau hochziehen. Es werden Ideen gesammelt, wie dieser genutzt werden soll.

Eines steht ziemlich sicher fest: Die beiden alten Gebäude direkt oberhalb des Harburger Rathauses sollen in diesem Jahr abgerissen werden. Das teilte Bürgermeister Christoph Schmidt im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Tourismus und Umwelt des Stadtrats mit. Noch weitgehend unklar ist jedoch, wie der Neubau, der an dieser Stelle entstehen soll, ausschauen wird. Die Mitglieder des Gremiums machten sich dazu Gedanken.