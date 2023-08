Sekundenschlaf: Mann fährt mit Transporter in ein Maisfeld

Der Fahrer eines Transporters fällt am Montagmorgen auf der B25 in einen Sekundenschlaf und kommt von der Straße ab. Es entsteht ein hoher Schaden.

Der Fahrer eines Transporters war am Montagmorgen auf der B25 bei Harburg unterwegs, als er gegen 8.15 Uhr eigenen Angaben zufolge in einen Sekundenschlaf gefallen ist. Infolgedessen kam er laut Polizei bei voller Fahrt von der Straße ab, prallte gegen ein Verkehrszeichen und fuhr etwa 70 Meter weit in ein angrenzendes Maisfeld, wo er mitten in den hohen Pflanzen stehen blieb. Der Fahrer verletzte sich unter anderem am Rücken. Die Einsatzkräfte wurden mittels Handyortung zu dem Fahrzeug gelotst, das abgeschleppt werden musste. Der Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe beträgt rund 20.000 Euro, gegen den Fahrer wurde Strafanzeige wegen Verdachts auf Gefährdung des Straßenverkehrs infolge körperlicher oder geistiger Mängel erstattet. (AZ)