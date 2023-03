Harburg

vor 17 Min.

Teleskoplader bleibt an Laster hängen

Artikel anhören Shape

Ein Landwirt will in Harburg mit seinem Teleskoplader an einem Lastwagen vorbeifahren. Dabei kam es schließlich zur Kollision.

Ein 70-jähriger Landwirt wollte am Mittwoch um 11.30 Uhr in der Mündlinger Straße in Harburg mit seinem Teleskoplader an einem stehenden Sattelzug vorbeifahren. Die Front des entgegen der Fahrtrichtung abgestellten 40-Tonners ragte etwa einen halben Meter auf die Gegenfahrspur. Der Traktorfahrer blieb an diesem vorderen rechten Eck des Sattelzuges hängen und verursachte dadurch einen Schaden von geschätzten 3000 Euro. Personenschaden entstand laut Angaben der Polizeiinspektion Donauwörth nicht. (AZ) Lesen Sie dazu auch Donaumünster Autofahrerin prallt in Donaumünster gegen Vordermann

