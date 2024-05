Zusammenstoß beim Rückwärtsfahren: 2500 Euro Schaden

Eine 83-Jährige hatte nicht aufgepasst, deshalb kam es in Harburg zur Kollision.

Beim Rückwärtsausparken aus einer Parklücke kam es am Dienstagvormittag in der Grasstraße in Harburg zur Kollision zweier Autos. Wie die Polizei mitteilt, übersah eine 83-jährige Mercedesfahrerin einen auf der Grasstraße fahrenden BMW. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Gesamtschaden liegt nach polizeilicher Schätzung bei 2500 Euro. (AZ)