Corona in Holzheimer Kindergarten: Eltern widersprechen Bürgermeister

Nach dem großen Corona-Ausbruch im Kindergarten Holzheim mit über 30 positiv auf Corona getesteten Kindern meldet sich nun der Elternbeirat zu Wort. Denn die Väter und Mütter des Kindegartens St. Nikolaus sehen die Ereignisse anders als der Holzheimer Bürgermeister Josef Schmidberger und kritisieren zudem das Gesundheitsamt Donau-Ries, das den Kindergarten weiterhin geöffnet lässt.