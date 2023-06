Auf dem Huisheimer Dorfladen lastet ein hoher Kostendruck

Trotz eines Rekordumsatzes ist der Gewinn des Dorfladens in Huisheim nur gering. Deshalb soll die Kommune helfen.

Der Nettoumsatz des Dorfladens in Huisheim ist im Geschäftsjahr 2022 auf ein Rekordnivau gestiegen. Dennoch plagen die Unternehmensgesellschaft einige Sorgen. Dies erfuhren die Anteilseigner in der Gesellschafterversammlung.

Bürgermeister und Dorfladen-Geschäftsführer Harald Müller unterstrich in der Versammlung nochmals die Wichtigkeit des Dorfladens für die Gemeinde. Prokurist Josef Kessler präsentierte die Geschäftszahlen. Demnach konnte im vorigen Jahr lediglich ein kleines Plus erwirtschaftet werden. Gestiegene Personal- und Energiekosten aber auch die ständig höher werdenden Warenpreise und Fixkosten führten dazu, dass am Ende nicht sehr viel übrig blieb.

Der Gewinnanteil dient als Sicherheitspuffer für den Dorfladen Huisheim

Die Bilanzsumme stieg leicht auf 124.700 Euro. Aufgrund zeitnaher Geldeingänge bei den Forderungen am Jahresende konnte jedoch der Kassenbestand deutlich erhöht werden. Infolge der Probleme war es für die Verantwortlichen anschließend kein Problem, die Gesellschafter davon zu überzeugen, den Gewinnanteil des Jahres 2022 als Sicherheitspuffer auf das kommende Jahr zu übertragen. Der Vorschlag der Geschäftsführung wurde einstimmig angenommen.

Josef Kessler blickte zudem auf 2023. Der Kostendruck werde sich verstärken. Die Mindestlohnerhöhung auf zwölf Euro und insbesondere die Strompreiserhöhung seien belastend. Aus Wettbewerbsgründen müsse bei der Weitergabe der steigenden Einkaufspreise an die Kunden des Dorfladens Augenmaß betrieben werden.

Gemeinde soll einen Teil der Mietkosten tragen

In Anbetracht der Situation, die erwartet wird, stellte die Dorfladen-UG bei der Gemeinde den Antrag, einen Mietkosten-Zuschuss für den Laden zu leisten. Der Beschluss darüber soll am Ende des Geschäftsjahres für 2023 im Gemeinderat gefällt werden. Das Dorfladen-Team hatte im ersten Halbjahr 2023 zudem erhebliche Personalprobleme durch Krankheiten zu lösen. Dies sei der Ladenleitung gekonnt gelungen.

Harald Müller bedankte sich bei allen Beteiligten für die hervorragende Arbeit im aufgelaufenen Jahr. (AZ)