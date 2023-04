Huisheim/Gosheim

07:30 Uhr

Frühjahrskonzert: Ein klangvoller musikalischer Start in den Frühling

Plus Das Frühjahrskonzert des Musikvereins Huisheim-Gosheim überzeugte mit einer breiten Palette an Kompositionen. Stammkapelle und Jugendkapelle zeigten, was sie draufhaben.

Mit einem fröhlichen musikalischen Gruß hieß der Musikverein Huisheim-Gosheim jetzt das Frühjahr willkommen. Die Jugendkapelle, die in dieser Besetzung eine Premiere feierte, und die Stammkapelle lieferten einen bunten Mix aus konzertanten Stücken, Popsongs und klassischer Blasmusik. Außerdem hatte die Kapelle die Freude, einige Mitglieder zu besonderen Anlässen zu ehren.

Den Auftakt machte der Nachwuchs mit "Another One Bites the Dust". Der Song aus dem Jahre 1980 erfreut sich – wie viele Queen-Songs – großer Beliebtheit. Die 15 Jugendlichen schafften es, den markanten und charakteristischen Klang einzufangen und machten Freddy Mercury und seiner Band damit alle Ehre. Kaum waren die letzten Töne verklungen, startete auch schon ihr nächster Tophit. Mit "Eye of the Tiger" aus der Rocky-Filmreihe ließen sie Sylvester Stallone erneut im Boxring erscheinen. Als krönender Abschluss spielte die Jugendkapelle "Hang on Sloopy". Der Popsong aus den 60ern war von der Jazzsängerin Dorothy Sloop inspiriert und von unzähligen Bands gecovert worden.

