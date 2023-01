Huisheim/Gosheim

Kirchenkonzert gibt Auftakt zu 300 Jahre St. Vitus

Plus Der Musikverein Huisheim-Gosheim brachte das Gotteshaus zum Jubiläum zum Klingen. Die Bandbreite war groß: von Mozart über Polka bis zu Peter Maffay.

Überaus festlich geriet jetzt der Auftakt der 300-Jahr-Feier der Kirche St. Vitus in Huisheim. Die Kirche war 1723 dem Heiligen Vitus geweiht worden, der seitdem der Patron für das Gotteshaus ist. Der Heilige Vitus lebte im dritten Jahrhundert in Süditalien und gilt heute als einer der Vierzehn Nothelfer. Der Überlieferung zufolge wurde der Märtyrer den Löwen zum Fraß vorgeworfen, als er sich weigerte, seinen Glauben abzulegen. Die Löwen jedoch taten ihm nichts. Wenig später wurde er - immer noch am Glauben festhaltend - in siedendes Öl geworfen. Auch das überlebte er. Wenig später wurde er jedoch tot aufgefunden.

