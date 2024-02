Betrüger legen Verkäufer mit Kreditkarten-Trick herein

Bei einem Internet-Geschäft gerät ein Mann aus der Gemeinde Kaisheim, der einen Kinderhochstuhl verkaufen will, an Betrüger.

Ein Mann aus der Gemeinde Kaisheim hat auf einem führenden Online-Kleinanzeigenportal einen Kinderhochstuhl zum Kauf angeboten und ist bei dem erhofften Geschäft einem Betrüger aufgesessen. Der Unbekannte täuschte laut Polizei eine Kaufabsicht vor und veranlasste eine E-Mail an den Nordschwaben, in der dieser über einen Link seine Kreditkartendaten für eine angebliche Kaufpreisauszahlung eintragen sollte. Dies tat der Kaisheimer auch. In der Folge buchte der Täter dem Mann knapp 2400 Euro von seinem Konto ab. Die Polizeiinspektion Donauwörth ermittelt nun. (AZ)