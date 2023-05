Dinkelsbühler Blechbläser in Kaisheim: Ein Trompeter überrascht

Im Kaisersaal gibt das Ensemble jetzt ein Konzert, das eigentlich 2020 stattfinden sollte. Die Besucherinnen und Besucher bekommen drei Zugaben.

Das Dinkelsbühler Blechbläser Ensemble hat in Kaisheim ein Konzert gegeben. „Wir waren ja eigentlich schon für 2020 geplant, hatten dann aber eine sehr lange Anfahrt“, so der Leiter des Ensembles, Armin Bestelmeyer, gutgelaunt über die dreijährige „Wartezeit“ wegen der Einschränkungen während der Corona-Pandemie. Mit der „Fanfarensinfonie“ von Jean-Joseph Mouret eröffnete das Quintett sein Gastspiel und zog die Zuhörer gleich in seinen Bann. Virtuos auf Bachtrompete, B-Trompete, Posaune, Horn und Tuba brillierten die Dame (Lucia Kochinke, Horn) und die vier Herren (Armin Bestelmeier, Stefan Schneider, beide Trompete, Alexander Schöniger, Posaune, Frank Prechter, Tuba) in jeder einzelnen Phrase und zeigten dabei ihr fantastisches Können auf ihren Instrumenten.

Bestelmeyer, der charmant und mit viel Humor die Stücke vorstellte und durch den Abend führte, entging nicht, dass Kaisheim auch eine Verbindung mit Wolfgang Amadeus Mozart hat. Er freute sich deshalb ganz besonders darüber, das Finale aus der „Die Zauberflöte“ mit seinen Musikern in der Mozartstadt Kaisheim spielen zu dürfen. Angekündigt als reines Instrumentalstück, überraschte Trompeter Stefan Schneider bei einem Potpourri von den bekanntesten Stücken von Guiseppe Verdi bei „Brindisi la Traviata“ mit meisterhafter Tenorstimme und holte sich tosenden Beifall vom Publikum.

Dinkelsbühler Blechbläser spielen Filmmusik aus Harry Potter

Seine Vielseitigkeit stellte das Ensemble mit Werken aus der Filmmusik unter Beweis. Bei Stücken aus dem Film „ Harry Potter und der Feuerkelch“, der „Serenade op. 22c“ von Derek Bugeois und den „Bremer Stadtmusikanten“ von Yannik Helm ließen sie ihre ausgezeichneten technischen Fähigkeiten nicht zu kurz kommen. Perfektes Timbre, mitreißende Dynamik sowie fein abgestimmte Solos bereicherten jedes Stück und ließen dabei vergessen, dass diese Musik eigentlich für große symphonische Orchester geschrieben wurde.

Eine weitere Überraschung erwartete das Publikum gleich nach der Pause. Mit Stücken wie „Beim Pfarrwirt“ und „Vom Böhmerwald zum Egerland“ ging es musikalisch in den Biergarten, aus welchem Bestelmeyer lustige Geschichten, die sich bei den geselligen Auftritten dort zugetragen haben sollen, erzählte. Dabei führte er das Publikum elegant in die sonnige Jahreszeit und holte sich mit eigenen Arrangements der gespielten Lieder die volle Zuneigung des Saales. Dessen nicht genug, gab es so manchen Lacher bei der Darbietung von ein paar Gstanzln über das aktuelle Kaisheimer Geschehen.

Besucher in Kaisheim bekommen drei Zugaben

Mit einem musikalischen Ausflug in die Popmusik wollten sich die Musiker mit „Total Eclipse of the heart“ von Jim Steinman und „All of me“ von Toby Gad dann von ihren Zuhörerinnen und Zuhörern verabschieden, was ihnen aber nicht gelang. Denn am Schluss ihres Konzertes gab es auch für das Quartett eine Überraschung. Mit einem Volkslieder-Medley und einer Hommage an Freddy Mercury mit „Crazy little thing called love“ versuchten sie, das klatschende Publikum zufrieden zu stellen, was ihnen aber nicht gelang. Erst mit der dritten Zugabe, dem „Abendsegen“ von Humperdinck, teils gesungen von Bestelmeyer und Schneider, schlossen sie den musikalischen Kreis des Konzertes.

Bürgermeister Martin Scharr bedankte sich bei der Musikerin und den vier Musikern mit Blumen und überreichte dazu ein Buchgeschenk. Seinen besonderen Dank richtete er an das Organisationsteam aus dem Sekretariat, sowie an die JVA Kaisheim für die Nutzung des Kaisersaales.