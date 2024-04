Frau aus Kaisheim wird über Phising-Nachricht betrogen

Eine Frau aus Kaisheim ist mit einer Phising-Kurznachricht um 350 Euro betrogen worden. Ein unbekannter Täter kaufte mit ihren Daten in einem App-Store ein.

Über eine sogenannte Phising-Kurznachricht ist eine Frau aus Kaisheim betrogen worden. Sie klickte auf den Link in der Nachricht. Dort war eine Maske zu sehen, in der sie sensible Zugangsdaten des Mobilfunkproviders angeben sollte. Ein unbekannter Täter tätigte daraufhin auf die Rechnung der Frau Online-Einkäufe für knapp 350 Euro in einem App-Store. Beamte der Polizei Donauwörth nahmen am Montag die Strafanzeige wegen Ausspähens von Daten sowie Computerbetrug auf. (AZ)