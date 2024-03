Neues Verfahren für Baugebiet in Leitheim nötig

Plus Das geplante Baugebiet "Zur Brunnenwiese" muss noch einmal durch das Genehmigungsverfahren. Gemeinderäte sind wenig begeistert.

Die Gemeinde Kaisheim hat vor geraumer Zeit im Ortsteil Leitheim ein neues Baugebiet auf den Weg gebracht, das Genehmigungsverfahren aber nicht ganz zu Ende geführt. Dies hat nun Folgen.

Dritter Bürgermeister Manfred Blaschek und Franz Christ, Geschäftsleiter im Rathaus, teilten im Gemeinderat mit, dass für das Gebiet "Brunnenwiese" ein neues Bauleitverfahren nötig ist. Grund: Es habe inzwischen eine Gesetzesänderung gegeben. Deshalb müssten erneut eine Umweltprüfung stattfinden und die Pläne öffentlich ausgelegt werden.