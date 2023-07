Offene Ganztagsschule und Ferienbetreuung

Der Marktgemeinderat in Kaisheim beschäftigt sich am Dienstag, 18. Juli, mit der Offenen Ganztagsschule (inklusive zusätzliches Betreuungsangebot am Freitag) und der Ferienbetreuung an der Graf-Heinrich Grundschule. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Saal des Rathauses. Weiteres Thema ist die Entschädigung der Wahlhelfer bei der anstehenden Landtags- und Bezirkstagswahl. (AZ)