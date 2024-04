Kaisheim

11:30 Uhr

Publikumsliebling Django Asül bringt das Thaddäus zum Beben

Plus Der niederbayerische Kabarettist lässt die Besucherinnen und Besucher mit kluger Gesellschaftsanalyse ebenso lachen wie nachdenken. Hier sind ein paar Kostproben.

Von Elke Böcker

Auch Django Asüls zweiter Abend im „Weltpremierenhaus Thaddäus“ von Kaisheim war restlos ausverkauft! Kein Wunder: Auf der Bühne stand – quecksilbrig wie immer - eben jener Publikumsliebling aus Hengersberg bei Passau. Der längst bundesweit erfolgreiche Kabarettist hält auch den kleinen Bühnen die Treue, worüber sich Gastgeber Jürgen Panitz freute und mit ihm die begeisterte Zuhörerschaft.

Selbige kam dann für mehr als zwei Stunden in den Genuss einer echt geglückten Testvorstellung mit eindrucksvoller Themenmenge, charmantem Improvisationstalent und vielschichtigen Assoziationen des klugen Kabarettisten. Obwohl die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Beginn keine Ahnung hatten und „ich auch ned“, so Django Asül, wurde ihnen am Schluss nachdrücklich und beinah glaubwürdig bedeutet, dass sie mehr als er selbst kapiert hätten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

