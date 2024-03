So geht's mit der Kaisheimer Wirtschaft "Thaddäus" weiter

Plus Nach dem Aus für die Kleinkunstbühne "Thaddäus" hat Wirtin Cornelia Panitz für das angrenzende Lokal Pläne. Wie das idyllische Anwesen künftig genutzt werden soll.

Während die Tage der Kleinkunstbrauerei "Thaddäus" nach jetzigem Stand gezählt sind, weil sich Veranstalter und Impressario Jürgen Panitz zum Jahresende in den "Ruhestand" verabschiedet, geht der Betrieb im angrenzenden Gasthaus "Thaddäus" weiter, wenngleich auch dort Veränderungen ins Haus stehen.

Wirtin Cornelia Panitz schildert im Gespräch mit unserer Zeitung, wie sich seit dem Tod ihres Mannes Dietmar Panitz 2020 die Bewirtschaftung des Gasthofs gewandelt hat. Hatte sie seinerzeit gemeinsam mit ihrem Mann das Lokal betrieben, so zwingt der zeitliche Aufwand sie seitdem, kürzerzutreten, wie sie erklärt.