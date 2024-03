Junge Karatekas des TSV Monheim kämpfen sich aufs Treppchen

Liya Bergmann und Tina Zehentbauer triumphieren bei Landesmeisterschaften - und das ohne Gegenpunkt.

Einige Karatekas des TSV Monheim konnten die Bayerischen Meisterschaften in Burgkirchen für sich äußerst erfolgreich gestalten. Am Ende sollten mehrere Titel und Treppchenplatzierungen herausspringen.

Über 400 Nennungen waren für diese Wettkämpfe gemeldet, die für die Monheimer zu den wichtigsten des ganzen Jahres zählen. Vormittags starteten die Athleten aus der Disziplin Kata. Als erste Monheimerin ging Lara Pahic an den Start. Hier sicherte sie sich direkt den ersten Sieg. In Runde zwei musste sie sich allerdings knapp geschlagen geben. Als Nächstes gingen Andressa Pfeifer und Katharina Gunzner für Monheim auf die Wettkampfmatte. Andressa musste sich knapp schon in der ersten Runde geschlagen geben und hatte keine Chance auf ein Bronzematch. Katharina allerdings konnte sich stark bis in das kleine Finale kämpfen. Hier war aber für sie Schluss, somit stand Rang fünf zu Buche. Als letzte Kata-Athletin ging Sarah Brandner in der Leistungsklasse an den Start. Sie musste sich mit einem sehr starken Teilnehmerfeld auseinandersetzen. Sie konnte mit der Konkurrenz aus dem Bundeskader nicht mithalten und musste sich schon in Runde eins geschlagen geben.

Nachmittags ging es dann in der Disziplin Kumite weiter. Leon Roßmann erkämpfte sich souverän Runde für Runde und landete letztendlich auf Platz drei. Auch Bastian Strauch holte Bronze. Benedikt Knauer kämpfte ebenfalls stark und sicherte sich in seiner Altersklasse Silber. Außerdem kämpften Bastian und Benedikt zusammen in einem Kumiteteam und sicherten sich hier stark gegen ihre Konkurrenz den ersten Platz.

Karate-Kämpferinnen des TSV Monheim lassen der Konkurrenz keine Chance

Dann waren die Mädchen an der Reihe. Als Erstes durfte Liya Bergmann im Team auf die Matte. Ohne große Probleme sicherte sich ihr Team Gold. Auch in der Einzelkategorie ließ Liya ihrer Konkurrenz keine Chance und gewann ihren Finalkampf ohne Gegenpunkt und frühzeitig. Auch Tina Zehentbauer brachte all ihr Können auf die Matte und gewann souverän. Sie musste ebenfalls keinen Gegenpunkt in Kauf nehmen.

Im Team sicherte sich Tina ohne Probleme den obersten Podestplatz. Sie ließen ihrer Konkurrenz keine Aussicht auf Gold. Zum Schluss startete Jugendtrainer Tim Brandner. Gleich zu Beginn wurde ihm der stärkste Gegner, ein Athlet aus dem Landeskader, zugelost. Hier musste er sich knapp geschlagen geben. Allerdings hatte Brandner noch die Chance auf Bronze. Hier holte er sich frühzeitig bei einem 8:0 den dritten Platz. Im Großen und Ganzen war der Tag in Burgkirchen sehr erfolgreich und Vorstand Thomas Brandner zeigte sich mit seinen Sportlern überaus zufrieden. „Wir konnten uns als Verein auf Rang sieben kämpfen und das mit weniger Startern als unsere Konkurrenz“, so Thomas Brandner. (AZ)