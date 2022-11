Abriss-Debatte in Holzheim ist eine Blamage für drei Gemeinderäte

Plus Der Versuch, mit einem Bürgerantrag ein wichtiges Projekt in Holzheim erneut in die Warteschleife zu schicken, scheitert und wird für ein Trio zur Blamage.

Mit "Kaspertheater" ist das, was sich am Dienstagabend in der Mehrzweckhalle in Holzheim abgespielt hat, treffend beschrieben. Die drei Gemeinderäte, die auf dem Bürgerantrag für einen Stopp des Abrisses unterschrieben hatten, konnten nicht mal glaubwürdige Argumente anführen, was sie dazu bewogen hatte. Bleiben noch zwei Möglichkeiten: Sie haben das ganze Jahr über nicht gewusst, worüber sie abstimmten oder sie wollten einfach so nochmal dagegen sein – beides eine Blamage.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen