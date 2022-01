Corona: Noch nicht die Zeit für Entwarnung

Plus Ob man will oder nicht: Corona geht mit Omikron in die nächste Runde. Und das bedarf einer nüchternen Vorbereitung.

Oft denkt man sich in dieser Pandemie: Und täglich grüßt das Murmeltier. Wir alle kennen nun nach fast zwei Jahren Corona die Buchstaben des griechischen Alphabets, das allzu oft zur Benennung der Mutationen des Coronavirus herhalten musste und muss. Und ständig gleichen sich die Headlines rund um die seltsamen Lettern: "Variante Alpha, Beta, Gamma,... auf dem Vormarsch!" Das führt zweifelsohne zu einer gewissen Ernüchterung, so manchen macht die Thematik nurmehr müde, manche gar wütend, viele "mütend" (eine passende Wortneuschöpfung aus beiden Begriffen).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen