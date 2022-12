Bundesweiter Probealarm löst auch im Landkreis die Sirenen aus

Am Donnerstag werden ab 11 Uhr die Sirenen einen Heulton abgeben. Auch andere Warnmittel werden aktiviert.

Am morgigen Donnerstag, 8. Dezember, findet um 11 Uhr in Deutschland ein bundesweiter Probealarm für alle Warnmittel statt (Sirenenprobealarm Heulton, Warn-Apps, mobile Lautsprecher- und Sirenenanlagen, Verwaltungs-Websites). Durch die Konzentration der alarmauslösenden Stellen auf die Integrierte Leitstelle (ILS) erfolgt die Alarmierung aus technischen Gründen nicht zum gleichen Zeitpunkt, sondern innerhalb eines Zeitraumes von etwa 20 Minuten nach 11 Uhr. Diese Probewarnung dient dazu, die Funktionsfähigkeit des Warnsystems und die in Deutschland vorhandene Warninfrastruktur zu überprüfen.

Die Bevölkerung soll bei schwerwiegenden Gefahren die Rundfunkgeräte einschalten

Der Sirenenprobealarm besteht aus einem einminütigen Heulton, der die Bevölkerung bei schwerwiegenden Gefahren für die öffentliche Sicherheit veranlassen soll, ihre Rundfunkgeräte einzuschalten und auf Durchsagen zu achten. Eine Entwarnung würde im Ernstfall per Rundfunk bekannt gegeben. Vereinzelte Kommunen warnen über vorhandene mobile Lautsprecher- und Sirenenanlagen. Das Auslösen des Modularen Warnsystems MOWAS (WarnApps) erfolgt ausschließlich über den Bund, außerdem wird beim Warntag zum ersten Mal Cell Broadcast, die Warnung direkt aufs Handy, vom Bund getestet. (Nähere Informationen hierzu in der Anlage).

Das Landratsamt weist allerdings darauf hin, dass nicht alle Sirenen in den genannten Gemeinden/Gemeindeteilen aktiviert werden, sondern nur die Sirenen im Umkreis von zehn Kilometern um Rain und in der Gemeinde Amerdingen, in der Gemeinde Deiningen und der Stadt Nördlingen nur im Bereich der Industriegebiete. In Buchdorf, Donauwörth, Monheim und Mertingen werden die mobilen Sirenenanlagen getestet. Informationen zum bundesweiten Warntag gibt es unter www.warnung-derbevoelkerung.de. (AZ)