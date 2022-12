Landkreis Donau-Ries kauft zunächst ein Notstromaggregat – doch reicht das?

Plus Der Wemdinger Stromausfall von 2019 und die aktuelle Energiekrise machen die Notwendigkeit für diese Anschaffung deutlich. Im Soll ist man damit aber nicht.

Mit dem Kauf – zunächst – eines Notstromaggregats will sich der Landkreis Donau-Ries ein Stück weit auf den schlimmsten Fall eines "Blackouts" einstellen. Als solches wird bekanntlich ein langfristiger, flächendeckenden Stromausfalls bezeichnet. Auch für ein "Brownout" will man gerüstet sein, von dem man dann spricht, wenn der Strom wenige Tage nicht zur Verfügung steht.