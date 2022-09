Landkreis Donau-Ries

Der Lehrermangel ist auch im Landkreis Donau-Ries ein Problem

Ein Blick in das Lehrerzimmer des Gymnasiums Donauwörth: Am Montag wird hier bei der großen Konferenz vor dem Unterrichtsstart volles Haus herrschen, mit 98 Lehrkräften ist das Gymnasium laut Direktor Karl Auinger gut versorgt. An anderen Schulen dagegen herrscht Personalmangel.

Plus Vor allem an Grund- und Mittelschulen fehlen mancherorts qualifizierte Pädagogen. Man ist zwar froh über die Aushilfen, dennoch gibt es große Herausforderungen.

Von Manuel Wenzel Artikel anhören Shape

Vorbei das genüssliche Ausschlafen und die flexible Tagesgestaltung – die Sommerferien gehen zu Ende. Für die Kinder in Bayern beginnt am Dienstag wieder der Unterricht, für 1310 Mädchen und Buben aus dem Landkreis Donau-Ries wird es der erste Schultag ihres Lebens sein. Während das beherrschende Thema der vergangenen zwei Jahre, die Corona-Pandemie, aktuell keine allzu große Rolle spielt, beschäftigt so manchen Schulleiter und so manche Rektorin nun ein anderes Problem: der Mangel an Personal, vor allem bei Grund- und Mittelschulen.

