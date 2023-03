Effektiv abnehmen mit Liegestütz und Linsen

Um abzunehmen, reicht eine ausgewogene Ernährung nicht aus. Ausdauersport und Muskelaufbau helfen. Eine Expertin erklärt, wie viel Zeit man einplanen soll.

Im Ruhezustand verbraucht unser Körper Energie und damit Kalorien. Dieser sogenannte Grundumsatz kann durch den Aufbau von Muskeln erhöht werden. Je mehr Muskelfasern vorhanden sind, desto mehr Energie verbrennt der Körper auch in Ruhe. Wenn man alltäglichen Aufgaben nachgeht und sich körperlich betätigt, verbraucht man weitere Kalorien. Dieser Leistungsumsatz, der zusätzlich zum Grundumsatz entsteht, kann insbesondere durch Sport gesteigert werden. Abnehmwilligen fällt es daher leichter, dauerhaft lästige Pfunde zu verlieren, wenn sie ausreichend Bewegung in ihren Alltag integrieren. "Abnehmen führt zum Ziel, sobald man mehr Energie verbraucht als man aufnimmt", so Cornelia Zink, Gesundheitsexpertin bei der AOK Donau-Ries.

Neben einer ausgewogenen, gesunden Ernährung ist regelmäßige Bewegung hilfreich, um das eigene Körpergewicht zu kontrollieren. Dazu zählen bereits Alltagsaktivitäten wie Radfahren und Treppensteigen. Noch effektiver fürs Abnehmen ist Ausdauersport. "Am besten geeignet sind Sportarten, die möglichst viele Muskelgruppen beanspruchen, etwa Schwimmen, Walken oder Joggen", erklärt Zink.

Regelmäßige Bewegung fördert das Abnehmen

Bei richtig ausgeführtem, moderatem Training wird der Energiebedarf zum größten Teil durch Fettabbau gedeckt. Wichtig ist, dass das Ausdauertraining regelmäßig und über einen längeren Zeitraum erfolgt. Dadurch wird der Stoffwechsel kontinuierlich gesteigert, sodass der Körper auch in Ruhephasen mehr Kalorien verbrennt. Mit einem zusätzlichen Krafttraining kann man Muskulatur aufbauen und den Grundumsatz erhöhen, was das Abnehmen erleichtert. Dafür eignen sich Übungen mit einem Theraband oder dem Eigengewicht wie Liegestütze oder Sit-ups, zweimal je 20 Minuten pro Woche.

Wer gerne und dauerhaft Sport treiben möchte, sollte eine Sportart auswählen, die Spaß macht. Einsteiger sollten es nicht zu schnell angehen. Wer sich zu Beginn bereits überfordert, verliert bald die Freude an der Bewegung, und die Motivation sinkt. Ratsam ist es daher, langsam anzufangen und auch die Anstrengung moderat zu steigern. Zunächst reichen 20 Minuten pro Training völlig aus. Langfristig sollten Abnehmwillige täglich eine halbe Stunde einplanen. "Wer das tägliche Pensum zeitlich nicht schafft, kann dies mit einer längeren Einheit am Wochenende ausgleichen", rät Cornelia Zink. (AZ)

Rezept-Tipp für Aktive und solche, die es werden wollen: Linsenpflanzerl (zwei Portionen)

100 g rote Linsen

¼ L Gemüsebrühe

2 EL Öl

1 kleine Zwiebel

1 Zehe Knoblauch

1 Ei

Salz, Pfeffer

Kräuter nach Belieben

Linsen in der Gemüsebrühe garen. Klein geschnittene Zwiebel in einer Pfanne mit wenig Öl andünsten, gepressten Knoblauch dazugeben. Kräuter waschen und fein wiegen. Gegarte Linsen mit Zwiebel, Knoblauch, Kräutern und Ei vermengen, kräftig würzen und kleine Bratlinge formen. Diese im restlichen Öl bei mittlerer Hitze ausbacken. Falls die Masse zu locker ist, Vollkornsemmelbrösel zugeben; ist sie zu fest, Quark oder Crème fraîche unterrühren.

Tipp: Hülsenfrüchte liefern hochwertiges pflanzliches Eiweiß. Gerichte wie die Linsenpflanzerl sind deshalb besonders nach dem Sport zu empfehlen.