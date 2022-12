Leerstände und Brachen im Donau-Ries-Kreis werden kartiert

Das Innenentwicklungs-Projekt im Landkreis Donau-Ries geht in eine neue Phase. Vertreter von Landkreis und Kommunen treffen sich.

Im Rahmen des Konversionsmanagements unterstützt der Landkreis Donau-Ries die Kommunen bei ihrer Innenentwicklung. Das Projekt befindet sich nun in einer weiteren Phase. In den Ortskernen gibt es dem Landratsamt zufolge viele Potenziale, wobei Baulücken den größten Anteil daran haben. Die Kommunen erfassen derzeit die innerörtlichen Leerstände, Brachen und Baulücken in einer Datenbank. Bei einem Austauschtreffen und runden Tisch wurde zusammen mit den Kommunen intensiv am Fortschritt gearbeitet.

Das Projekt „Zukunftsland Donau-Ries“ befindet sich einer Pressemitteilung zufolge "in der aktiven Umsetzungsphase". Dabei würden alle 44 Kommunen intensiv bei der Reaktivierung und Umnutzung ihrer innerörtlichen Baulücken und Leerstände unterstützt. Landrat Stefan Rößle wird dazu mit folgenden Worten zitiert: „Was wir hier haben, ist einzigartig in Bayern. Dass sich alle Kommunen beteiligen, zeigt, wie wichtig Flächensparen heute ist." Mit dem interkommunalen Netzwerk Flächensparen könne man die Kommunen dabei unterstützen, eine Veränderung zu bewirken hin zu belebteren Ortskernen und weniger versiegelten Flächen im Außenbereich. Nun würden die Potenziale kartiert. Die Städte und Gemeinden unterstützt das Büro Baader Konzept.

Es geht um eine Gesamtfläche von 356 Hektar im Landkreis Donau-Ries

Die Kommunen werden nach Angaben der Behörde mit einem Maßnahmenpaket des Landkreises für ein professionelles Flächenmanagement unterstützt. Die Zahlen hätten das große Potenzial im Landkreis bestätigt. Konversionsmanagerin Barbara Wunder teilte mit, in der Hälfte der Landkreis-Kommunen stünden rund 2500 theoretische Innenentwicklungsflächen mit einer Gesamtfläche von 356 Hektar zur Verfügung. Nun würden neue Zahlen erhoben, die den gesamten Landkreis mit allen 44 Kommunen abbilden. Barbara Wunder betonte bei dem Treffen: „Für mich ist Fläche ein nicht vermehrbares und sehr wertvolles Gut. Wir brauchen die unversiegelten Böden für Biodiversität, Ernährungssicherheit, Landwirtschaft, Freizeit und Erholung, Klimaschutz, Versickerung und Wassersensibilität, zum Schutz vor Hochwasser und zur Kohlenstoffdioxid-Reduktion." Damit werde die Kulturlandschaft erhalten und die Widerstandsfähigkeit – insbesondere bei der Produktion von regionalen Produkten – in Zeiten globaler Krisen gestärkt.

Die Versammelten feilten am Thema „Kommunikation und Eigentümeransprache“. Eine gelungene Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit stellten einen wichtigen Baustein für den Erfolg von Innenentwicklung und Flächensparen dar, sagte Barbara Wunder im Rahmen ihrer Moderation.

Das Konversionsmanagement steht als Servicestelle für Kommunen sowie Bürgerinnen und Bürger rund um das Thema Flächenmanagement und Innenentwicklung zur Verfügung und ist in der Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit angesiedelt. Kontakt: Telefon 0906/74-305 oder E-Mail barbara.wunder@lra-donau-ries.de (AZ)