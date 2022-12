Landkreis Donau-Ries

18:00 Uhr

Warum es immer mehr Bürokratie in den Ämtern und Behörden gibt

Plus Am Landratsamt Donau-Ries mussten in den vergangenen 20 Jahren über 250 Stellen neu geschaffen werden. Hintergrund dafür ist vor allem ein Mehr an Verordnungen.

Von Thomas Hilgendorf

Als Stefan Rößle vor 20 Jahren einzog ins Fuggerhaus am oberen Ende der Donauwörther Reichsstraße, da war die Kreisbehörde auch schon recht imposant – aber irgendwie noch übersichtlich. Heute sieht der Beobachter allein an dem Zuwachs an Gebäuden und Räumen in der direkten Nachbarschaft des Haupthauses sowie im Nördlinger Bahnhof: Das Landratsamt ist gewachsen, und zwar beachtlich. Rößle rechnet vor: Gut 250 Stellen mussten in der Behörde neu geschaffen werden. Nicht nach Gutdünken, wie der Landrat betont, sondern weil der Gesetzgeber die Kreisbehörde schier dazu zwinge.

