Landkreis

vor 47 Min.

Landtag hat entschieden: Kein 2G-Plus für Gastronomie in Bayern

Im Donau-Ries-Kreis bleibt es bei der 2G-Regelung in der Gastronomie. Es wird keine zusätzliche Testpflicht geben.

Plus Das Kabinett hat beschlossen, dass es keine Testpflicht für Geimpfte und Genesene in Wirtshäusern geben soll. Wie der Kreissprecher der DEHOGA das beurteilt.

Von Viktoria Gerg

Die Wirte im Landkreis Donau-Ries haben seit Tagen gezittert, jetzt steht es fest: Es wird keine 2G-Plus Regelung in der Gastronomie geben, also keine zusätzliche Testpflicht für Geimpfte oder Genesene. Das verkündete das bayerische Kabinett in einer Pressekonferenz. Der Kreissprecher des bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands (DEHOGA) Josef Meyer aus Wemding zeigt sich erleichtert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen