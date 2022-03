Landkreis Donau-Ries

Preisschock an Tankstellen im Kreis Donau-Ries: Der Frust ist groß

An dieser Tankstelle in Rain kostete der Liter Diesel am Dienstagmorgen 2, 22 Euro. Doch an vielen Tankstellen in der Region war es so teuer.

Plus Der Ukraine-Krieg treibt die Benzin- und Dieselpreise in astronomische Höhen. Was Betroffene dazu sagen und welche Konsequenzen sie daraus ziehen.

Von Celine Theiss

Bei dem Blick auf die Zapfsäulen in diesen Tagen wird so manch einem schwindelig. Die Preise für die Kraftstoffe sind so hoch wie nie. Einige sind schon - zumindest teilweise - auf das Fahrrad umgestiegen oder gehen zu Fuß. Doch nicht jeder kann auf das Auto verzichten. An den Tankstellen der Region sind diejenigen zu finden, die ihr Fahrzeug nicht stehen lassen können.

