Stadt Harburg appelliert an Bürger: Vorsicht im Straßenverkehr

Plus Schnelles Fahren, rücksichtsloses Parken: in Harburg häufen sich Meldungen über egoistische Autofahrer. Bürgermeister Schmidt möchte die Bürger sensibilisieren.

Von Celine Theiss

Die Bürger Harburgs melden aktuell vermehrt rasende Autos und falsch geparkte Fahrzeuge in allen Stadtteilen. Laut Bürgermeister Christoph Schmidt ist es zwar noch zu keinen Unfällen gekommen. Dennoch werden ihm vermehrt Situationen gemeldet, in denen potenziell Menschen in Gefahr gebracht werden könnten. In einer amtlichen Mitteilung appelliert die Stadt nun an die Vernunft der Bürger und fordert sie auf, Rücksicht auf Kinder und ältere Personen im Straßenverkehr zu nehmen.

