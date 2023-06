Leitheim

06:30 Uhr

Foto-Ausstellung in Leitheim: Zur Musik Inspirierendes fürs Auge

Plus Eingeschlafene Tradition wird neu belebt: Eine Kunst- und Fotoausstellung begleitet wieder die Schlosskonzerte in Leitheim. Welche Rolle dabei Treppen spielen.

Von Helmut Bissinger Artikel anhören Shape

Ein Schloss, wie geschaffen für die Kunst: Leitheim ist mit seinen Schlosskonzerten seit mehr als 60 Jahren Treffpunkt der Kunstsinnigen. Die Musik, so möchte man es vermuten, klingt bis hinunter zur Donau. Viele Jahre waren die musikalischen Hochgefühle begleitet von nicht minder anspruchsvollen Ausstellungen. Diese Tradition war eingeschlafen – und wurde nun neu belebt: mit einer inspirierenden Kunst- und Fotoausstellung.

Kunst, Kultur und Kulinarik Hand in Hand. Eine Symbiose, der sich Hotel-Chefin Colette Zinsmeister verpflichtet fühlt. So gab sie den Anstoß für die Ausstellung. Wolfgang Felkl ( Mertingen) griff die Idee, wie er bei der Vernissage zur Ausstellung ausführte, für den Freundeskreis Schloss Leitheim begeistert auf, weil dieser Ort, an dem das Erbe bewahrt und zelebriert wird, geradezu wie geschaffen sei, Kunstvolles zu zeigen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

