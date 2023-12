Marxheim

Anton Fieger ist nun Altbürgermeister von Marxheim

Plus Marxheims Bürgermeister Alois Schied ernennt seinen Vorgänger Anton Fieger zum Altbürgermeister. Warum das so lange gedauert hat und was Schied für die Gemeinde tat.

„Was lange währt“, begann Marxheims Bürgermeister Alois Schiegg die Laudatio bei der Ernennung seines Vorgängers Anton Fieger zum Altbürgermeister. Humorvoll fügte Schiegg an, der Geehrte trage eine Mitschuld, dass die Auszeichnung erst jetzt erfolge. Als Fieger aus gesundheitlichen Gründen mit 58 Jahren nicht mehr zur Wiederwahl antrat, habe er sich für den Titel zu jung gefühlt. Zu Beginn der aktuellen Amtszeit habe man die Ehrung dann wegen der Pandemie erneut verschoben. Zum Jahresschluss 2023 verlieh der Gemeinderat nun ohne Aussprache einstimmig die Ehrenbezeichnung.

Bürgermeister Schiegg, der selbst in Fiegers vierten Amtszeit in den Gemeinderat gewählt wurde, zeichnete den Werdegang des Geehrten auf. Fieger sei nach der Ausbildung zum Finanzbeamten und zehn Arbeitsjahren bei den Finanzämtern Günzburg und Donauwörth im November 1978 als Kämmerer in den Dienst seiner Heimatgemeinde getreten. Bereits fünfeinhalb Jahre später wählten ihn die Bürger an die Spitze der Kommune; er war 1984 jüngster Bürgermeister im Landkreis. Dreimal im Amt eindrucksvoll bestätigt, trat er 2008 als nunmehr dienstältestes Gemeindeoberhaupt in den Ruhestand. Daneben war er zwölf Jahre im Kreistag, 30 Jahre in der Kirchenverwaltung Lechsend und zehn Jahre als Schöffe am Amtsgericht Nördlingen tätig.

